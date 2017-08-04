В Сомали уничтожен «полевой командир» террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) Мухаммед Хуссейн, известный как Али Джабал. Удар по боевикам нанесло Африканское командование ВС США, сообщает «РИА Новости».

Операция проводилась 30 июля. Али Джабал командовал подразделениями боевиков в регионах Могадишо и Банадир. Известно, что он планировал нападение на столицу страны Могадишо.

Ранее в пятницу сообщалось, что боевики «Аш-Шабаб» захватили сомалийский город Лиго на юге страны. Захват произошел вскоре после того, как из города вышли миротворцы Африканского союза.

12 июня американская авиация нанесла удар по тренировочному лагерю боевиков у города Сакоу, были уничтожены восемь террористов.

В настоящее время большая часть африканской страны освобождена от «Аш-Шабаб».