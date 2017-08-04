Управление Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) начал доследственную проверку по факту затопления шахты «Мир» в Якутии.

По версии следствия, 4 августа 2017 года около 17 часов на неработающем карьере «Мир» Мирнинского ГОКа АК «Алроса» в результате стока воды произошло затопление подземного рудника, в котором на тот момент находилась рабочая смена в количестве 151 работника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Проверкой подтопленного рудника компании «Алроса» также занялась прокуратура Якутии. В город Мирный выехал глава Якутии Егор Борисов, который намерен лично координировать работу оперативного штаба. По последним данным, установлена связь со 130 шахтерами.

В настоящее время на месте работают следователи и сотрудники МЧС, проводится эвакуация людей. Данных о пострадавших пока не поступало.