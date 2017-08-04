Восемь человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Лондоне в ходе спецоперации. По данным английских СМИ, рейд был проведен в четверг вечером в лондонском метро на станции «Стратфорд».

В ходе операции были изъяты длинный нож для хлеба, молоток и муляж пистолета.

На протяжении нескольких месяцев транспортная полиция проводила наблюдения на этой станции, поскольку расположенные неподалеку торговые центры могут быть расценены как потенциальные объекты для атак террористов.