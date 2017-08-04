В Испании 26 человек получили травмы в результате ДТП с автобусом. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в ночь на пятницу, 4 августа, в испанском городе Вальдепеньяс. Транспортное средство опрокинулось, в результате чего 26 человек получили травмы различной степени тяжести. Известно, что пассажиры автобуса были в возрасте от 16 до 57 лет, сообщает RT. Всего были госпитализированы 26 человек, включая водителя автобуса.

О причинах ДТП в настоящее время не сообщалось.