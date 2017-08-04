Башкирскому заповеднику Шульган-Таш нанесен урон более чем на 190 тыс. рублей, подсчитали в администрации нацпарка. Туристы на джипах разворотили дороги заповедной территории.

Сейчас нарушители уже установлены. По факту случившегося заведено административное дело. Расследованием занимается служба охраны парка.

Как сообщил ИА «МедиаКорСеть» директор национального парка «Башкирия» Михаил Косырев, в начале июня жителю Самары было выдано разрешение на проезд до Кутук-Сумганского урочища. Должны были ехать три автомобиля с 11 пассажирами. Они планировали снимать фильм о своей поездке.

Судя по видео, выложенном путешественниками в интернете, они свернули в заповедник Шульган-Таш, не имея на это разрешения. К ним присоединилась еще одна, четвертая, машина, и это тоже является нарушением.

В пресс-службе республиканского МВД, которое тоже занимается расследованием инцидента, заявили, что несколько джипов устроили гонки по заповедной территории. И тем самым причинили вред природе.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.