Производитель марихуаны American Green Inc. приобрел город в американском штате Калифорния с целью развития в нем туризма. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Менеджер проекта Стивен Шерин заявил, что компания решила осваивать «этот вид нишевого туризма», пока никто ее не опередил.

Город, включающий в себя 120 акров земли, или 4,8 тыс. соток, находится в одном часе езды от Лос-Анджелеса. В нем живут всего 20 человек. Покупка обошлась компании в $5 млн, и еще $2,5 млн в него планируют вложить инвесторы в течение ближайших 1,5 лет.

В городе есть магазин, отель, школа и минеральные ванны. Новые владельцы города планируют получать энергию из возобновляемых источников, а также построить несколько новых зданий, сообщает телеканал «360».