Житель испанской Валенсии Карлес Ресио, занимавший должность сотрудника архива, уволен решением законодательного правительства Валенсии. Мужчина на протяжении десяти лет не ходил на работу, но исправно получал зарплату.

Ресио устроился на должность сотрудника архива в 2006 году. Его ежегодный доход составлял 50 тысяч евро, передает телеканал La Sexta.

Мужчина ежедневно приходил на работу к семи утра, отмечался в электронной системе, а через полчаса покидал помещение. В 16:00 он возвращался на рабочее место, чтобы поставить отметку об уходе.

Известно, что мужчина в свободное от «работы» время рисовал комиксы.

Теперь депутатам предстоит определить, какое наказание назначить непосредственному начальнику Ресио — директору архива Марии Хосе Гиль.