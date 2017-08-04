57-летнюю туристку из Челябинска Елену Львовскую прямо у отеля сбила гражданка Кипра, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пострадавшая находится в искусственной коме.

По предварительны данным, Елена Львовская прилетела на остров в 23:00 30 июля. После перелета у женщины разболелась спина, и она решила поплавать для снятия напряжения. Переходя дорогу к отелю ее сбила машина под управлением 28-летней местной жительницы, сообщает ИА «Ура.ру».

В результате аварии туристка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и травму таза. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу Ларнака, откуда после консилиума перевезли в Никосию и провели две успешные операции. У женщины отмечается положительная динамика, скоро ее выведут из комы.

Сейчас запрошены документы из клиники, чтобы выяснить готова ли 57-летняя пострадавшая к транспортировке на родины. Для этих целей Минздрав Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского обратился к главе федерального ведомства Веронике Скворцовой и попросил выделить спецборт. В Челябинске Елена Львовская заведует кафедрой биохимии в Уральском госуниверситете физкультуры, а также является доктором медицинских наук, профессором.