Первый археологический парк под открытым небом появится на Хохловской площади в столице. Соответствующее решение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу во время осмотра хода строительных работ по программе «Моя улица» в Басманном районе города.

«Здесь мы видим знаменитую Хохловскую площадь, больше 10 лет это был несчастный объект, брошенный и затопленный», — цитирует мэра ТАСС. По словам Собянина, жители столицы и туристы смогут полюбоваться в парке стариной Москвы.

Строительство на Хохловской площади было полностью остановлено почти 10 лет назад из-за уникальной археологической находки: в котловане обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент каменной стены Белого города, возраст которой составляет почти 500 лет.

Продолжать дальнейшие работы, по мнению московских археологов, историков и строителей было бы небезопасно для древней стены, а вынести археологическую находку за пределы строительной площадки, не повредив ее, оказалось технически невозможно. Поэтому площадь перекрыли.

Хохловская площадь, по словам Собянина, является жемчужиной Москвы: на этом месте вскрыты и найдены не только останки Белого города и уникальной стены, но обнаружены и древние артефакты.

Просторный амфитеатр должен появиться на месте заброшенного строительного котлована. А участок стены древнего Белого города станет центром притяжения на площади. Здесь также планируется проводить различные культурные мероприятия.

Амфитеатр разделят на два яруса: верхний будет располагаться на одном уровне с Покровским бульваром, а нижний – на уровне стены Белого города.

На верхнем ярусе появится прогулочная зона с деревянными скамейками для отдыха и летними верандами и кафе. Здесь установят уличные фонари и светильники, информационную стелу и места для велопарковок. На нижнем ярусе обустроят пространство для проведения мероприятий под открытым небом и отдыха.

Благоустройство археологического парка уже завершено на 75%, сообщает сетевое издание m24.ru.