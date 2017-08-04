По данным МЧС, в настоящее время удалось установить связь со 130 шахтерами, находившимися в горных выработках рудника. Отмечается, что подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, производится эвакуация.

Для координации спасательных работ на руднике в регион вылетел глава МЧС Владимир Пучков. На место также прибыли сотрудники Ростехнадзора, которым предстоит установить причину случившегося.

Напомним, подтопление шахты «Мир» произошло в Якутии в пятницу. Предположительно, внутри находилось порядка 150 человек. Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.