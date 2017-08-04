Огромная чайка сорвала прямой эфир на канадском телеканале, в ходе которого ведущая рассказывала о прогнозе погоды. Об этом канал сообщил на своей странице в Twitter.

Комичная ситуация возникла в пятницу, 4 августа, во время прогноза погоды на телеканале Breakfast Television. Ведущую программы Тару Стивенс прервала внезапно появившаяся в кадре гигантская чайка. Птица приземлилась прямо у камеры, которая транслировала фоном панорамный вид Ванкувера. Телеведущая сначала пыталась игнорировать незваную пернатую гостю, однако потом не справилась с собой и рассмеялась. Как позже призналась Стивенс в своем микроблоге, это был один из самых запоминающихся моментов ее карьеры, сообщает телеканал «360».