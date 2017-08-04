Глава МЧС России Владимир Пучков вылетает в Якутию, где в подтопленном руднике «МИР» остаются шахтеров. Министр будет координировать спасательные работы, передает ТАСС.

Пучков отправился с оперативной группой из 30 спасателей, в том числе водолазов. Также в Мирный вылетел глава Якутии Егор Борисов.

Ранее сообщалось, что в руднике на глубине 210 м затопило насосную станцию. По предварительным данным, 300 кубометров воды хлынули из отработанного карьера. Спасателям удалось установить связь 130 шахтерами. Всего в шахте находился 151 горняк.

Компания «Алроса», которой принадлежит рудник, сообщила, что на поверхность были подняты 40 человек, эвакуация продолжается.