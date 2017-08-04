Бывший сенатор Константин Цыбко, которого Озерский городской суд осудил 3 августа за взяточничество, в пятницу подал апелляционную жалобу.

«Краткая апелляционная жалоба в Челябинский областной суд через Озерский городской суд сегодня подана самим Константином Цыбко. Защита тоже планирует подать сперва краткую, а потом полную апелляционную жалобу», — заявил адвокат экс-сенатора Константин Коваленко.

Напомним, суд Челябинской области вынес обвинительный приговор и постановил назначить Цыбко наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 70 млн рублей.