Статус технопарка под названием «Водный стадион» присвоен комплексу зданий на севере Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Технопарк находится на Ленинградском шоссе, в нем работает ряд технологических предприятий, включая «Лабораторию Касперского» и Tele2. В дальнейшем здесь также продолжат специализироваться на производстве продукции для обеспечения информационной безопасности, а также разработке соответствующего ПО, сообщает РИАМО. В частности, после получения нового статуса в технопарке планируют заняться модернизацией системы освещения, кондиционирования, пожаротушения и видеонаблюдения.

Кроме того, власти признали производственные площадки фармацевтической компании «Биннофарм» в Зеленограде промышленным комплексом, что позволит получить преференции по налогам и другим платежам, включая сниженные ставки по налогу на прибыль, льготную ставку аренды земли. Предприятие располагает собственным подразделением для исследований и разработок. В 2016 году объем производства фирмы составил порядка 5,3 млн упаковок фармацевтических препаратов.