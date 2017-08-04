Городской суд Санкт-Петербурга отклонил апелляцию защиты Петра Завьялова, осужденного за убийство своей матери, актрисы Александры Завьяловой. Адвокаты просили оправдать подзащитного или отменить приговор районного суда и вернуть дело в прокуратуру, сообщает ТАСС.

«Городской суд оставил в силе приговор Выборгского районного в отношении Петра Завьялова», — сказали агентству в объединенной пресс-службе петербургских судов.

В апреле Петра Завьялова признали и виновным в убийстве и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, в ночь на 3 февраля 2016 года 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом 79-летнюю артистку. Женщина скончалась на месте происшествия. После этого он позвонил сестре и сообщил о случившемся.

Александра Завьялова сыграла 13 главных ролей в советских фильмах, ее самой известной работой стала роль Пистимеи Морозовой в фильме «Тени исчезают в полдень».