Эпидемиологическим службам удалось ну допустить распространения вируса АЧС на территории Нижегородской области. Вспышка вируса была локализована в Вачском районе области.

Как уточняет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональный госветнадзор, очаг был обнаружен в деревне Поповка. Там в одном из личных подсобных хозяйств пала свинья и еще несколько заболели.

Сейчас на месте работает противоэпизоотический отряд. В месте очага вируса проводится дезинфекция, чтобы предотвратить распространение заболевания.

В госветнадзоре просят владельцев свиней не выпускать их на улицу, не кормить их пищевыми отходами, т. к. вирус передается и через пищу. Кроме того, все корма должны иметь ветеринарные сопроводительные документы.

Также необходимо воздержаться от посещения лесов в этом районе и не покупать продукцию животноводства в местах несанкционированной торговли.