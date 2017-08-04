Прокуратура Якутии проверит подтопленный рудник «Мир» компании «Алроса», передает ТАСС. Во время прорыва воды в шахте находилось около 150 человек.

«По факту инцидента на руднике начата проверка», — сообщили в ведомстве.

Подтопление насосной станции произошло в пятницу днем на руднике в поселке Мирный республики Саха (Якутия). По данным МЧС, во время инцидента в шахте находился 151 горнорабочий. Как сообщает «РИА Новости», порядка 150 человек выведены на поверхность. По предварительной информации, пострадавших среди них нет.