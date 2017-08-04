ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло накануне в Железногорском районе Курской области. В результате трое человек получили травмы тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По информации ведомства, авария произошла на 23-м км трассы Тросна–Калиновка в поселке Магнитный Железногорского района. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Renault Kaptur допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 55-летний мужчина. Удар был такой силы, что Renault выбросило в кювет и перевернуло. В результате ДТП пострадали оба водителя и женщина-пассажир Volkswagen 1965 года рождения, передает KurskCity.ru.

Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.