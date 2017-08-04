На Соборной площади Старой Руссы в ходе раскопок археологи нашли несколько сотен предметов XV — начала XX веков, среди которых особенно редкими и интересными являются предметы XVII–XVIII веков и целую коллекцию древней кожаной обуви.

Среди обнаруженного не только детали и фрагменты. Археологам удалось найти практически целые экземпляры. Например, мюли — туфли без задника, напоминающие шлепанцы. Как сообщает «Новгород.ру», у них твердая подошва со следами ремонта и деревянный каблук с кожаной набойкой.

Подобного рода предметы уже удавалось найти в ходе раскопок в Москве и Санкт-Петербурге. Мюли долго считалась преимущественно домашней обувью. Лишь во второй четверти XVIII века они приобрели известность и вошли в моду.