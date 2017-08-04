Сотрудники Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) прибыли на место подтопления шахты на рудник «Мир».

Специально созданной комиссией по расследованию аварий будет выясняться причина случившегося, пишет ТАСС. Кроме того, в город Мирный вылетел глава Якутии Егор Борисов, который будет лично контролировать работу оперативного штаба.

Ранее стало известно, что с подтопленных участков рудника «Алросы» в городе Мирном Республики Якутия ушла вода, из шахты на поверхность были выведены 150 человек. По данным экстренных служб, местонахождение 90 горнорабочих рудника установлено.