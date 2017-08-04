Пресс-служба главного управления МЧС по Московской области сообщила о том, что никто из находившихся на борту самолета пассажиров не пострадал.

Ранее стало известно, что пилот трансатлантического лайнера A-330, вылетевшего из Москвы в Майами, запросил наземные службы аэропорта Шереметьево об экстренной посадке.

«Самолет благополучно сел в Шереметьево, с пассажирами все в порядке», — отметили в пресс-службе ведомства.

О причинах вынужденной посадки самолета не сообщается.