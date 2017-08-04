В Центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области незаконно требовали деньги за тренировки на лыжероллерной трассе. Объект принадлежит региональным властям.

О нарушениях стало известно после обращения спортсменов в ОНФ. По их словам, выход на трассу стоит 250 рублей в день. Выяснилось, что там работает частный комплекс для туризма и отдыха. Однако лыжероллерная дорожка по закону должна быть бесплатной для граждан, отмечает News29.ru.

Это не первый случай, когда руководители спортивных учреждений пытаются заработать подобным образом. Например, посещение игровой площадки на государственном стадионе «Труд» в вечернее время стоит 450 рублей в час. Активисты ОНФ обратятся в агентство по спорту и прокуратуру Архангельской области с просьбой разобраться в ситуации.