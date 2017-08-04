Минкомсвязи России разработало новый законопроект. Он предполагает введение административной ответственности за распространение зарубежной печатной периодики без получения соответствующего разрешения.

Данный законопроект направлен на внесение технического изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которое касается введения административной ответственности за распространение на территории РФ продукции зарубежных печатных изданий без разрешения.

Кроме того, под запрет попадает продукция СМИ, в запись о регистрации которого не внесены соответствующие изменения.

Штраф за нарушение для физических лиц составит 1–1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 2–3 тыс. рублей, для юридических лиц — 20–30 тыс. рублей.