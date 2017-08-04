Распространение зарубежной периодики без разрешения хотят запретить
Минкомсвязи России разработало новый законопроект. Он предполагает введение административной ответственности за распространение зарубежной печатной периодики без получения соответствующего разрешения.
Данный законопроект направлен на внесение технического изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которое касается введения административной ответственности за распространение на территории РФ продукции зарубежных печатных изданий без разрешения.
Кроме того, под запрет попадает продукция СМИ, в запись о регистрации которого не внесены соответствующие изменения.
Штраф за нарушение для физических лиц составит 1–1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 2–3 тыс. рублей, для юридических лиц — 20–30 тыс. рублей.