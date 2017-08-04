Власти Киева планируют заблокировать вещание российских радиостанций и телеканалов в Донбассе. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

По словам Турчинова, тестирование глушилок, которые уже успели показать свою эффективность, началось. Первая опытная установка, созданная в Покровске, «работает очень качественно», отметил он.

«Через несколько месяцев они будут установлены вдоль всей линии разграничения», — цитирует главу СНБО сайт города Покровка и Мирнограда 06239.com.ua.

На Украине ограничено вещание российских телеканалов «Звезда», «Первый канал», «Россия 24», РЕН ТВ и др.

МИД РФ назвал подобные шаги «наступлением на СМИ» и призвал Киев гарантировать свободу телетрансляций, передает BFM.RU.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) отправила под арест на два месяца журналиста интернет-издания «Журнал Житомира» Василия Муравицкого. Сотрудника издания подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в госизмене путем размещения своих публикаций на российских сайтах.