К чемпионату мира по футболу в Москве хотят автоматизировать подачу такси. Об этом заявил замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

Он отметил, что на Кубке конфедераций в Москве свыше 700 автомобилей такси были аккредитованы и этого количества хватило для обеспечения перевозки болельщиков.

Пронин подчеркнул, что тогда для такси в 1,5-километровой зоне недалеко от стадиона создали своего рода «накопитель»: определили 2–3 улицы, где за 1,5 часа до матча автомобили выстраивались в очередь, которой управлял диспетчер.

«Безусловно, надо внедрять автоматизацию процесса. Возможно, к чемпионату мира мы подобное будем делать. Сейчас находимся в стадии поиска решения, именно с точки зрения автоматизации», — сказал чиновник на пятом международном евразийском форуме «Такси».

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира, помимо Калининграда, будут сыграны в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.