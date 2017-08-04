Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 45-летнего москвича Сергея Егорова. Его обвиняют в убийстве девяти человек.

Дело передано в суд. Оно будет рассматриваться в Тверском областном суде, уточняет ИА «ТВЕРИГРАД».

Напомним, преступление было совершено в ночь с 3 на 4 июня в СНТ «50 лет Октября» поселка Редкино Конаковского района Тверской области. Егоров распивал алкоголь в компании местных жителей и их гостей.

Во время застолья произошел конфликт, и Егоров из охотничьего ружья «Сайга» расстрелял девятерых человек, которые находились на дачном участке. Одной девушке удалось спастись, она и позвонила в полицию. Вскоре Егоров был задержан.

Как писали «Известия», подозреваемый на очной ставке с выжившей признал свою вину. По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым.

Егорову грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.