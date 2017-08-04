Взрыв газового баллона стал причиной пожара в торговом киоске в Южном микрорайоне Хабаровска. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ п региону.

По информации ведомства, вызов в пожарно-спасательную службу города поступил сегодня днем. По предварительным данным, возгорание произошло в торговом киоске, где продавалась еда быстрого приготовления. По предварительным данным, площадь пожара составила составил порядка 30 кв. м.

В ликвидации последствий возгорания принимали участие две автоцистерны и шесть человек личного состава МЧС. После тушения спасатели приступили к проливке сгоревших соседних торговых конструкций. В ближайшее время предстоит установить причины возгорания и определить виновного, передает ИА AmurMedia.