Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году. Об этом он сообщил в ходе совещания в Бурятии с руководителями регионов округа, пострадавших от лесных пожаров.

Также в ходе совещания был организован телемост с поселком Черемушки, где весной 2017 года сгорело несколько десятков домов. О ходе восстановления рассказал один из местных жителей, ветеран Великой Отечественной войны, и поблагодарил за оказанную помощь. Также он обратился к президенту РФ.

«Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады», — цитирует слова мужчины BFM.RU со ссылкой на ТАСС.

Владимир Путин пообещал подумать об этом, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в пострадавшем поселке.