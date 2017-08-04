Уголовное дело за присвоение денежных средств с использованием служебного положения возбуждено против сотрудницы банка из Жуковки Брянской области.

По данным следствия, женщина в декабре 2016 года и январе 2017 года, используя доступ к счетам клиентов банка и кассе, оформила поддельные платежные документы и банковские операции на закрытие двух счетов. В результате женщина незаконно присвоила 330 тыс. рублей, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Сотрудники полиции арестовали автомобиль стоимостью 160 тыс. рублей, принадлежащий злоумышленнице, и передали уголовное дело в Жуковский районный суд. Бывшей сотруднице банка может грозить лишение свободы сроком на 6 лет.