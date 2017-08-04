Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление регионального управления Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности ООО «Клиника доктора Лившиц», где 2 июня 2017 года на приеме скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев.

«Общая сумма назначенных судебным органом административных штрафов составила 140 тыс. рублей», — говорится в заявлении пресс-службы управления Росздравнадзора.

Надзорное ведомство выяснило, что компания, оказывавшая услуги по анестезиологии и реаниматологии «Центр интегративной медицины — ИнАлМед» по договору со стоматологией, не имела права оказывать подобные услуги.

Балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев ушел из жизни на 56-м году жизни во время стоматологической операции под общим наркозом.