Подтопление насосной станции произошло на руднике «Мир» в Республике Якутия, передает ТАСС со ссылкой на главк МЧС по региону. По данным агентства, в настоящее время проводится эвакуация 151 человека.

«Эвакуация продолжается. Горнорабочих выводят на поверхность. Всего в шахте находился 151 человек», — сообщил собеседник агентства. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что на поверхность выведено почти 150 горнорабочих, по предварительным данным, пострадавших среди них нет.