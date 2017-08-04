Фонд поддержки социально значимых государственных проектов «Соцгоспроект» подал иск в Люблинский районный суд к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его основателю Алексею Навальному.

Как сообщает РАПСИ, в фонде требуют опровергнуть сведения, которые фигурируют в документальном фильме, ранее выпущенным ФБК. По мнению заявителей, там присутствует информация, не соответствующая действительности и порочащая их деловую репутацию.

Также истец потребовал опровергнуть распространенную Навальным информацию, что фонд не занимается благотворительностью. При этом в «Соцгоспроект отметили, что не имеют материальных претензий к Навальному и ФБК.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

«Соцгоспроект» — это частная организация, которая создала фонд для поддержки социально значимых государственных проектов.