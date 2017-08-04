В Нефтекамске бизнесмен щедро отблагодарил 11-летнего школьника за то, что тот вернул ему потерянный кошелек. Внутри находилась долговая расписка на 3 млн рублей.

Мальчик нашел бумажник на дороге по пути из школы. Внутри лежали 3 тыс. рублей, банковские карты и какие-то бумаги. Сознательный ребенок отдал находку своим родителям, а те, в свою очередь, позвонили по одному из телефонов, указанному на визитке из кошелька.

Хозяином бумажника оказался состоятельный бизнесмен. В благодарность он дал школьнику гораздо большую сумму денег, что была в кошельке. Ведь, как выяснилось, там же находилась долговая расписка. Кроме того, бизнесмен пригласил мальчика поработать в его компании курьером на время каникул, передает ИА «Башинформ».