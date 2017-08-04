С подтопленных участков рудника «Алросы» в городе Мирном республики Якутия ушла вода, из шахты на поверхность выведены 150 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«После подтопления на поверхность выведены почти 150 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на руднике «Мир» произошел прорыв воды, сообщила компания. В шахте находилось около 150 рабочих. По некоторым данным, прорыв мог произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды.