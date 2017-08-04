Уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями возбуждено против директора областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Астрахани.

По данным следствия, женщина приняла на работу свою знакомую на должность методиста. При этом, руководитель прекрасно знала, что работница не будет выполнять свои должностные обязанности, но станет получать заработную плату, сообщает Астрахань 24.

В результате противоправных действий жительница Астрахани причинила государственному учреждению ущерб в размере 630 тыс. рублей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают всех причастных к незаконной деятельности и обстоятельства произошедшего.