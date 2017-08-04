Продажи и бронирование туров в Абхазию снизились после взрыва на складе боеприпасов, где погибли и пострадали туристы, зафиксированы отказы и от уже приобретенных туров, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он отметил, что снижение спроса началось еще в мае, а надежды на «высокий сезон» не оправдались как раз из-за последних событий в республике.

«После 11 июля, когда произошло убийство туриста, были отказы от уже приобретенных туров и значительно снизилось бронирование на июль и август, хотя это самый высокий сезон. Сейчас отказы тоже есть, хотя нельзя сказать, что это происходит массово», — отметил Барзыкин.

По его словам, в этом году популярность Абхазии, как и ряда других курортов черноморского побережья, еще с мая снизилась примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

«Были надежды на высокий сезон, но последние трагические эпизоды, к сожалению, привели к тому, что этот подъем не будет выполнен, как в прошлом году. Будет общее снижение, но возможно, ситуация выровняется в сентябре. Конечно, все эти события влияют на то, что люди не бронируют это направление, либо отказываются от путевок. Это не повально, поскольку Абхазия — «свой потребитель», бюджетный вариант, который сложно найти на других направлениях. Но повышенные риски снижают привлекательность этого направления», — пояснил Барзыкин.

Коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах сообщила «Известиям», что в компании массовых отказов от поездок нет, однако клиенты обращаются к туроператорам с вопросами о том, насколько опасно посещение республики.