Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член Центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Леонид Рошаль заявил, что выпускников медицинских вузов, обучавшихся на бюджетной основе, необходимо отправлять работать по распределению с целью решения проблемы нехватки врачей в сельской и отдаленной местности.

«Я считаю необходимым ввести обязательное распределение выпускников медицинских вузов, которые прошли обучение на бюджетной основе. Таким образом пополнится первичное звено, решится проблема дефицита врачей в сельских и рабочих поселках, а также в отдаленных региона», — сообщил Рошаль.

По его мнению, в госпрограмму поэтапного сокращения дефицита медицинских кадров и устранения кадровой диспропорции должны быть включены меры социальной поддержки, направленные на повышение привлекательности отрасли для молодых специалистов.