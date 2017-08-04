Орнитологи впервые нашли на архипелаге Земля Франца-Иосифа чернобрового альбатроса: птица была замечена в ходе рейса Арктического плавучего университета, передает ИА FlashNord.

Этот вид является обитателем южной Атлантики, поэтому встретить его в высоких широтах почти невозможно. Девятая экспедиция Арктического плавучего университета на борту судна «Профессор Молчанов» проходила с 8 по 28 июля, сообщает ТАСС. В ее составе были 58 человек, больше половины из которых являются представителями Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии.

Ранее сообщалось, что туристическо-экспедиционные комплексы планируется создать на территориях архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля до 2019 года. Второй этап предполагает проектирование и строительство многофункционального научно-исследовательского судна, а также визит-центра национального парка «Русская Арктика».