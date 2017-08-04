В шахте рудника «Мир» в городе Мирный республики Якутия, который относится к алмазодобывающей компании «Алроса», произошел прорыв воды из карьера, сообщили представители компании. В шахте находятся более 150 человек, передает ТАСС со ссылкой на главк МЧС в регионе.

«В шахте находилось около 150 человек. Проводится эвакуация», — сообщил собеседник агентства. Данных о погибших и пострадавших не приводится. Глава «Алросы» Сергей Иванов вылетел на место происшествия.