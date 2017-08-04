По данным СМИ, в Пензе была задержана заместитель главы городской администрации Ирина Ширшина. Информация об этом появилась утром 4 августа. Ширшина в мэрии занимается земельными и градостроительными вопросами.

Сообщается, что к ней на работу пришли сотрудники регионального УФСБ, срок задержания составляет 48 часов. Возможно, причиной стало расследование дела, касающегося профессиональной деятельности вице-мэра, передает ИА «Пенза-Пресс». Опровержения или комментарии из УФСБ, СУ СКР по Пензенской области и пресс-службы администрации региональной столицы пока не поступали.

Ранее Ширшина занимала пост начальника отдела управления по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа. С 2010 по 2015 год возглавляла Госжилстройтехинспекцию. Известно, что она является многодетной матерью.