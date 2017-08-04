Правительство Иркутской области обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку организации танцевального фестиваля Baikal Dance Camp на турбазе в Бурятии, где произошло массовое отравление детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам заместителя председателя региона Валентины Вобликовой, фестиваль проводился частным образом, его организаторы не уведомили о проведении мероприятия. Узнав о массовом отравлении детей, власти региона организовали вывоз участников фестиваля.

Напомним, массовое отравление детей в местности Лемасово на берегу Байкала произошло накануне. В результате за медицинской помощью обратились более 70 человек, 60 из которых еще не достигли 18 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации Минздрава республики Бурятия, состояние пациентов оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, сообщает ИА IrkutskMedia.