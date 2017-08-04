У пассажира поезда Воркута–Москва нашли самодельное огнестрельное оружие. Эксперты баллистической службы определили его как короткоствольное, гладкоствольное, стреляющее устройство калибра 5,6.

Сам владелец оружия, 46-летний житель Тверской области, рассказал, что изготовил его в мастерской строительной компании, где работает токарем. А стрелять якобы собирался по птицам, передает ИА «Комиинформ».

Теперь же против «умельца» заведено уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение, перевозка или ношение оружия».