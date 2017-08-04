Подготовка ко Дню Крещения Руси на Боровицкой площади возле памятника князю Владимиру
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Открытие Армейских международных игр-2017
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Первый этап танкового биатлона в рамках Армейских международных игр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин во время празднования Дня Военно-морского флота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
День ВМФ в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Установка памятника Горькому на площади Тверская Застава
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Чемпионат России по футболу. «Спартак»–«Краснодар»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Открытие второго раздела экспозиции «Спасенные реликвии. Два века славы» в Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА–АЕК (Афины)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Музее Москвы открылась выставка «Три фестиваля», приуроченная к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в этом году в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сбор труппы Театра на Малой Бронной. Актерам представили нового художественного руководителя — Сергея Голомазова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Музей «Бункер-42»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Художник Тино Сегал в преддверии открытия своей выставки «V-A-C Live: Тино Сегал» в Новой Третьяковке и Музее архитектуры им. А.В. Щусева
День Воздушно-десантных войск в парке Горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В Москве состоялось костюмированное шествие «Летний мультпарад» в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Открытие памятника Фазилю Искандеру на Новодевичьем кладбище в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
АК «Алроса», крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, провела закрытый пресс-показ уникальной коллекции бриллиантов собственной огранки. В том числе самого дорогого и самого чистого из крупных бриллиантов, когда-либо созданных в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин выпустил мальков омуля во время своей поездки в Байкальский государственный биосферный заповедник
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