Россияне начали отказываться от приобретенных туров в Абхазию, а продажи этого направления снизились примерно на четверть после недавних взрывов на складе боеприпасов в Гудаутском районе, где погибли и пострадали туристы. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Туроператоры сообщают об отдельных аннуляциях туров в Абхазию после взрывов на складе боеприпасов в Гудаутском районе. В частности, в компании «Дельфин» вчера с утра приняли много звонков», — цитируют Тюрину «РИА Новости».

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, всего аннулировано не более десятка заявок. Однако по отношению к предыдущему дню продажи снизились на 25%, отметил он.

Ромашкин отметил, что туристы задаются справедливым вопросом: почему сероводородные ванны и конные маршруты расположены в непосредственной близости от склада боеприпасов. «Скорее всего, отказы продолжатся и сегодня», — цитирует гендиректора компании «Ридус».

В свою очередь PR-директор компании «Аква-Абаза» Мардос Чачхалиа заявляет, что по сравнению с прошлым годом спрос на туры в Абхазию упал в 2017 году на 50%. Однако в бархатный сезон продажи могут вырасти, полагает он.

Спрос, действительно, снизился, но это не критично, утверждают в компании «Рица-тур». «Это могли быть стандартные колебания спроса», — заявил представитель фирмы.

Напомним, в минувшую среду склад боеприпасов взорвался в селе Приморском Гудаутского района Абхазии. Погибли две туристки из Санкт-Петербурга — Елена Полякова и Елена Тимофеева, находившиеся неподалеку от склада на конной прогулке. Известно более чем о 60 пострадавших, среди них 27 россиян.