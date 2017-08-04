Жителей одного из домов в Мурманске эвакуировали после того, как в квартире дома была обнаружена граната времен Великой Отечественной войны. Ее неожиданно нашел мужчина, пришедший в гости к хозяйке квартиры.

Позже выяснилось, что та подобрала боеприпас в месте, где ранее проходили боевые действия, но решила не выбрасывать, а оставить на память.

Приехавшие в квартиру после сообщения об угрозе взрыва специалисты-взрывотехники обследовали гранату и установили, что она без взрывателя, а значит угрозы не представляет, сообщила ИА «Би-порт» официальный представитель УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

По факту случившегося проходит проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.