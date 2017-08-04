Представитель Москомархитектуры Сергей Глубокин заявил о том, что дома, которые будут возведены в рамках программы реновации ветхого жилья в Москве, по этажности не будут превышать 14 этажей, однако, возможны и исключения.

«Дома (по техническому заданию — «Известия») должны быть не более 14 этажей, но с возможными доминантами по этажности», — заявил Глубокин, добавив также, что объем высокоэтажного строительства не превысит одной четверти от всего возводимого в рамках программы реновации жилья.

Москомархитектура в пятницу проводит семинар для 20 команд, отобранных для первого этапа конкурса на разработку архитектурных решений домов в рамках реновации.