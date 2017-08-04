Персонал службы безопасности международного аэропорта Барселоны Эль-Прат объявил в пятницу о начале частичной забастовки, передает газета Periodica. По данным издания, стачки также планируются в воскресенье и понедельник.

Сообщается, что персонал, отвечающий за безопасность в аэропорту прекращает свою работу четыре раза в день на час. В результате время ожидания пассажиров в зоне проверки багажа увеличилось на 45 минут. 14 августа сотрудники планируют провести 24-часовую забастовку. Протестующие работники требуют улучшить условия труда и увеличить численность персонала.