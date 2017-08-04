Отменить концерт певицы Светланы Лободы в Одессе призвал губернатор Одесской области Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чиновник полагает, что певица только говорит о любви к Украине, а на самом деле зарабатывает в России. По его словам, юридического повода запрещать ее выступление в Одессе не существует, а «есть только нравственная позиция», сообщает РЕН ТВ.

Грядущий концерт Светланы Лободы 3 сентября на стадионе «Черноморец» активисты вновь угрожают сорвать. В мае 2017 года украинские радикалы уже сорвали выступление певицы в Одессе, которое было запланировано в клубе «Ибица».