Определился список участников главной выставки Основного проекта «Заоблачные леса» 7-й Московской международной биеннале современного искусства. Свои работы представят 52 художника из 25 стран.

Фото: оргкомитет Московской биеннале Михаэль Наджар. Космический сад

По словам куратора проекта, арт-директора Музея современного искусства Токио Юко Хасегавы, были выбраны те, кто по-своему интерпретировал современные технологии и придал новую жизнь традиционным художественным языкам.

— Художники не должны были забывать о своих культурных корнях, должны рассматривать мир как единую экосистему. Это нужно, чтобы осмыслить историю и жанры искусства, — обосновала свое решение Юко Хасегава.

По мнению куратора, проект «Заоблачные леса» показывает новое «креативное племя художников», которые перестают жить в «лесах» и вслед за развитием технологий перемещаются в «облака».

Среди 52 участников Основного проекта — Бьорк. Ранее она была известна как певица, композитор и актриса. В 2015 году в нью-йоркском музее современного искусства MoMA состоялась ретроспективная выставка ее творчества, и о Бьорк заговорили как о художнице.

На биеннале приедет и бывший муж Бьорк Мэтью Барни — один из самых дорогостоящих американских мастеров. Более 13 лет Мэтью Барни и Бьорк работали над совместными проектами. На Московской биеннале экс-супруги выступят с сольными работами. Так, Мэтью Барни привезет четыре новых произведения, которые оцениваются в $1 млн.

Фото: оргкомитет Московской биеннале Фрагмент работы Мэтью Барни «Космическая охота»

Француженка Мари-Люс Надаль представит в качестве экспоната настоящие облака и грозу. Секрет создания и доставки столь любопытного произведения художница держит в секрете. Также на Основном проекте можно будет увидеть деревья из денег, сделанные Юкэном Теруйя, ощутить состояние «тишины перед бурей» (проект Revital Cohen & Tuur Van Balen), почувствовать запахи Москвы, которыми удивит москвичей Сиссель Толаас.

Есть среди экспонатов и произведения автора, который уже два года числится без вести пропавшим. Коджи Наказоно учился в Токийском университете искусств, где преподавала Юко Хасегава. В июле 2015 года он отправился на морскую прогулку и не вернулся. Через год после исчезновения художника Музей современного искусства в Токио приобрел его работы.

Фото: оргкомитет Московской биеннале Матьё Мерле-Бриан. Tryptich Google Red, Google Yellow, Google Blue

Организаторы разработали специальную систему презентации российских мастеров. Из ста претендентов в основную программу были рекомендованы творческое объединение «Куда бегут собаки», Алексей Мартинс, Даши Намдаков, Анастасия Потемкина, Илья Федотов-Федоров и Валя Фетисов. Специально для 7-й Московской биеннале они создадут новые работы. Кроме того, Юко Хасегава лично отобрала для экспозиции произведения творческих тандемов — Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Алины Гуткиной и Михаила Толмачева.

Кроме Основного проекта, на биеннале будет работать Параллельная программа. В нее вошли 69 выставок, представленных 49 институциями. В их числе Московский музей современного искусства (ММoМА), Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), ЦСИ «Винзавод», ВДНХ, творческое объединение «ХОLST», Дарвиновский музей, галерея Гари Татинцяна, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» и другие.

7-я Московская биеннале откроется 19 сентября в Новой Третьяковке и продлится до 18 января 2018 года.

Справка «Известий»:

Московская международная биеннале современного искусства проходит с 2005 года. В экспертный совет форума входят директора ведущих российских музеев и независимые кураторы: Семен Михайловский, Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Андрей Ерофеев, Александр Рытов и другие. Президент Московской биеннале — Юлия Музыкантская.