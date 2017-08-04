Домашние животные жителя Новосибирска два раза указали его местоположение судебным приставам, пришедшим за возвратом долга по алиментам. Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.

Долг отца несовершеннолетнего ребенка составил 400 тыс. рублей. В январе, во время первого визита в дом судебных приставов, должник пытался спрятаться в бане. Однако его пес по кличке Боцман активно привлекал внимание к двери постройки.

В итоге неплательщика осудили на 80 часов обязательных работ. Впрочем, это тоже не заставило его погасить задолженность.

Судебные приставы наведались к нему еще раз. Во время осмотра чердака хозяйская кошка внимательно смотрела на большой сундук, где позже и был обнаружен должник.

Ресурс vn.ru, в свою очередь, сообщает, что должники часто пытаются спрятаться в неожиданных местах от приставов. К примеру, в июне женщина, задолжавшая 166 тыс. рублей, пыталась отсидеться в шкафу.

Однако ее выдал ее же мобильный телефон — когда приставы позвонили на номер должницы, из шкафа раздался припев песни «О боже, какой мужчина».